Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu!
Fenerbahçe'de camianın beklediği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda bugün yeni başkan belli oldu.
Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci oturumu bugün gerçekleştirildi.
Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongrede, Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı.
YENİ BAŞKAN SADETTİN SARAN
24 bini aşkın üyenin oylaması sonucu kazanan taraf Sadettin Saran oldu. Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.
Fenerbahçe tüzüğüne göre resmi sonuçlar, 22 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de kesinleşecek.
FENERBAHÇE PAYLAŞTI
Fenerbahçe: "Sayın Sadettin Saran, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantımızda aldığı 12.325 oyla Kulübümüzün Başkanı seçilmiştir."
MOSTUROĞLU: "İKİ BAŞKANA DA TEŞEKKÜRLER"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Seçimin bu kadar sağlıklı ve düzenli şekilde geçmesinin sebebi ortaya koydukları konsensüstür. Bugün sağlıklı bir seçim yaptık. Kendilerine minnettarım. Fenerbahçe demokrasisine sağladıkları katkıdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kullanılan oy sayısı 24.732; geçerli oy sayısı 24.393; boş oy sayısı 135, geçersiz sayısı 204, başkanımız Ali Yıldırım Koç 12.068, Sayın Sadettin Saran 12.325. Seçim, yarın 17.00'den sonra kesinleşecek.
SADETTİN SARAN: "İNŞALLAH KUPAYI 3 BAŞKAN BERABER KALDIRIRIZ"
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Seçimlerin sonucu gösteriyor ki, görev birlik olmak. Dün de söyledim, şampiyon olana kadar bayram yok, kutlamak yok. Sayın Ali Koç, 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki, tüm başkanlar koşulsuz birlik beraberlik olsun. İnşallah Ali Bey ile olan dostluğumuz daha da güçlenir ve kupayı 3 başkan beraber kaldırırız. Bu benim en büyük hayalim.
ALİ KOÇ: "38. BAŞKAN CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"
Fenerbahçe'nin önceki başkanı Ali Koç: "Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. bir kez daha fenerbahçe demokrasi şölenini… bir kez daha Fenerbahçe seçim yaparsa nasıl yapacağını gösterdik. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun diyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz, artık düşmanları içerde değil dışarda aramanın zamanı ve başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun."
CANLI TAKİP
YENİ BAŞKAN SADETTİN SARAN
SANDIKLAR AÇILDI
RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE AÇILAN SANDIK: 50
ALİ KOÇ: 12.068
SADETTİN SARAN: 12.325
OY SAYIMINA GEÇİLDİ
OY SAYISI
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ: 24 BİN OY
SON 40 DAKİKA
OY SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ
AYKUT KOCAMAN DA OYUNU KULLANDI
OY SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ
ALİ KOÇ, OYUNU KULLANDI
14.00 | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 29 nolu sandıkta oyunu kullandı. Ali Koç, oyunu eşi Nevbahar Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile kullandı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç: "Göreceksiniz bu sene öyle ya da böyle her şeye rağmen şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Bu sözü ilk defa veriyorum. Niye veriyorum çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadar kazandığımız tecrübe, mali konularda çok daha kuvvetli olmamız ve çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam... İnanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor. Seçimin sonucu ne olursa olsun hayırlısı olsun." dedi.
MOSTUROĞLU: "15 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM OLACAK GİBİ"
YANDAŞ DA OYUNU KULLANDI
OY SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ
ALİ KOÇ: "RUH GERİ GELİR"
SARAN: "BUGÜN FENERBAHÇE'NİN BAYRAMI"
SADETTİN SARAN, OYUNU KULLANDI
BAŞKAN NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
ADAYLARIN PUSULALARI
SANDIKLAR AÇILDI
ALİ KOÇ: "TARİH YAZMA GÜNÜ"
SARAN: "BEKLEDİĞİMİZ GÜN GELDİ"
SANDIKLAR HAZIRLANDI
İKİ ADAY VAR
Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.
Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.
Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.
OTURUMU ŞEKİP MOSTUROĞLU YÖNETİYOR
Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilmişti.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun kongreyi yönetmesine oy birliğiyle karar verilmişti.
ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ
Fenerbahçe'de yönetim kurulu başkanı Ali Koç ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunuldu.
Ali Koç ve yönetimi, yapılan oylama sonucu hem mali hem de idari açıdan ibra edildi.
ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya, Selma Altay Rodopman.
SADETTİN SARAN'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç.
