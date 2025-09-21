NTV.COM.TR

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu!

Fenerbahçe'de camianın beklediği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda bugün yeni başkan belli oldu.

Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci oturumu bugün gerçekleştirildi.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan kongrede, ile Sadettin Saran başkanlık için yarıştı.

YENİ BAŞKAN SADETTİN SARAN

24 bini aşkın üyenin oylaması sonucu kazanan taraf Sadettin Saran oldu. Sadettin Saran, 'nin 38. başkanı olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.

Fenerbahçe tüzüğüne göre resmi sonuçlar, 22 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de kesinleşecek.

FENERBAHÇE PAYLAŞTI

Fenerbahçe: "Sayın Sadettin Saran, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantımızda aldığı 12.325 oyla Kulübümüzün Başkanı seçilmiştir."

MOSTUROĞLU: "İKİ BAŞKANA DA TEŞEKKÜRLER"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Seçimin bu kadar sağlıklı ve düzenli şekilde geçmesinin sebebi ortaya koydukları konsensüstür. Bugün sağlıklı bir seçim yaptık. Kendilerine minnettarım. Fenerbahçe demokrasisine sağladıkları katkıdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Kullanılan oy sayısı 24.732; geçerli oy sayısı 24.393; boş oy sayısı 135, geçersiz sayısı 204, başkanımız Ali Yıldırım Koç 12.068, Sayın Sadettin Saran 12.325. Seçim, yarın 17.00'den sonra kesinleşecek.

SADETTİN SARAN: "İNŞALLAH KUPAYI 3 BAŞKAN BERABER KALDIRIRIZ"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Seçimlerin sonucu gösteriyor ki, görev birlik olmak. Dün de söyledim, şampiyon olana kadar bayram yok, kutlamak yok. Sayın Ali Koç, 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki, tüm başkanlar koşulsuz birlik beraberlik olsun. İnşallah Ali Bey ile olan dostluğumuz daha da güçlenir ve kupayı 3 başkan beraber kaldırırız. Bu benim en büyük hayalim.

ALİ KOÇ: "38. BAŞKAN CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Fenerbahçe'nin önceki başkanı Ali Koç: "Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. bir kez daha fenerbahçe demokrasi şölenini… bir kez daha Fenerbahçe seçim yaparsa nasıl yapacağını gösterdik. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun diyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz, artık düşmanları içerde değil dışarda aramanın zamanı ve başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun."

CANLI TAKİP

YENİ BAŞKAN SADETTİN SARAN

Fenerbahçe'de oyların sayılmasının ardından yeni başkan Sadettin Saran oldu.

SANDIKLAR AÇILDI

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE AÇILAN SANDIK: 50

ALİ KOÇ: 12.068
SADETTİN SARAN: 12.325

OY SAYIMINA GEÇİLDİ

18.35 | Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nda oy sayımına geçildi.

OY SAYISI

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 24.800 oy kullanıldı. (FBTV)

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ: 24 BİN OY

17.00 | Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi sona erdi. Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe seçiminde an itibarıyla 24 bin oy kullanıldığını açıkladı.

SON 40 DAKİKA

16.20 | Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işleminin sonlanmasına 40 dakika kaldı.

OY SAYISI 21 BİNİ GEÇTİ

15.20 | Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılan oy sayısı 21 bini geçti.

AYKUT KOCAMAN DA OYUNU KULLANDI

14.40 | Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu, eski teknik direktörü ve kongre üyesi Aykut Kocaman da seçimde oyunu kullandı.

OY SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ

14.30 | Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılan oy sayısı 11 bini geçti.

ALİ KOÇ, OYUNU KULLANDI

14.00 | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 29 nolu sandıkta oyunu kullandı. Ali Koç, oyunu eşi Nevbahar Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç ile kullandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç: "Göreceksiniz bu sene öyle ya da böyle her şeye rağmen şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Bu sözü ilk defa veriyorum. Niye veriyorum çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadar kazandığımız tecrübe, mali konularda çok daha kuvvetli olmamız ve çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam... İnanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor. Seçimin sonucu ne olursa olsun hayırlısı olsun." dedi.

MOSTUROĞLU: "15 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM OLACAK GİBİ"

13.20 | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Saat 13:00 itibarıyla şu anda katılım 7 bin civarında. 15 binin üzerinde bir katılım olacak gibi gözüküyor."

YANDAŞ DA OYUNU KULLANDI

12.20 | Fenerbahçe'nin kongre üyesi ve kaptanı Mert Hakan Yandaş da oyunu kullandı.

OY SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

12.30 | Fenerbahçe'de kullanılan oy sayısı 6 bin 700'ü geçti.

ALİ KOÇ: "RUH GERİ GELİR"

12.05 | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ali Koç: "7 yıldır verilen bir emek var. Futbolun dışında her şey iyi. Tarihin en yüksek kadrosunu kurduk. Hocamızı seçerken, ilk yılında fark yaratan bir isim olmasına dikkat ettik. Futbolda pek çok şey değişti. Feyenoord maçında ruh buraya dönecek. Şampiyonluk sözümüz var, olmazsak sene sonu hesaplaşma. Feyenoord maçındaki ruh geri gelir, bunu kaybetmedik." [HT Spor]

SARAN: "BUGÜN FENERBAHÇE'NİN BAYRAMI"

12.00 | Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: "Hepinize teşekkür ederim. Bugün Fenerbahçe'nin bayramı. Fenerbahçe için buradayız. Ne Ali Bey (Koç) için ne benim için. Önemli olan katılımın çok olması. Gösterelim kendi ihtişamımızı. Sadece kendimize değil dışarıya da gösterelim. O yüzden ben bugün için bayram diyorum. İnşallah değişimin ilk günü olacak. Söylentilere inanmayıp, bu bel altı vuruşlara inanmayıp bana teveccüh gösteren herkese teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederim iyi ki varsınız."

SADETTİN SARAN, OYUNU KULLANDI

11.10 | Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran oyunu 37 nolu sandıkta kullandı.

BAŞKAN NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

10.30 | Şekip Mosturoğlu: "Saat tam 17.00'de oylama bitecek. Bariyerleri geçip sırada olan insanlar saat 17.00'yi geçmiş olsa bile oy verecekler ama saat 17.00'de bariyerin arkasında kalanlar oy kullanamayacaklar. Son oy kullanıldıktan sonra talimatla sandıkların açılmasını isteyeceğiz. Sandıklar açılacak, tahminim 1, 1.5 saat kadar sürer sayım işlemleri. Saat 19.00 gibi de sonuçları açıklayacağımızı umuyorum"

ADAYLARIN PUSULALARI

10.05 | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç beyaz, başkan adayı Sadettin Saran ise sarı pusula ile yarışıyor.

SANDIKLAR AÇILDI

10.00 | Sandıklar açıldı ve oy verme işlemi başladı.

ALİ KOÇ: "TARİH YAZMA GÜNÜ"

09.30 | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bugün tarih yazma günü. Fenerbahçemizin yarınları için oyunu kullan, iradeni ortaya koy!

SARAN: "BEKLEDİĞİMİZ GÜN GELDİ"

09.30 | Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: Günaydın Büyük Fenerbahçe Taraftarı, beklediğimiz gün geldi!

SANDIKLAR HAZIRLANDI

09.10 | Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için oy kullanılacak sandıklar hazırlandı.

İKİ ADAY VAR

Kulübü'nün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.

Mevcut başkan , 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.

Diğer aday Sadettin Saran da Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu! - 1 Fenerbahçe'de Seçiml Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde ibra ve gündem maddelerinin oylaması yapıldı.

OTURUMU ŞEKİP MOSTUROĞLU YÖNETİYOR

Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirilmişti.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun kongreyi yönetmesine oy birliğiyle karar verilmişti.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu! - 2 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, ilk oturumu yönetmişti.

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

'de yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunuldu.

Ali Koç ve yönetimi, yapılan oylama sonucu hem mali hem de idari açıdan ibra edildi.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Acar Sertaç Komsuoğlu, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık Eren, Ali Dişli, Eyal Tarablus, Hüseyin Bozkurt Korkut, Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Şanser Özyıldırım, Muzaffer Kerem Ersoy, Rifat Perahya, Selma Altay Rodopman.

SADETTİN SARAN'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Adem Köz, Orhan Demirel, Yavuz Selim Demir, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Ufuk Şansal, Recep Uzelli, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Sinan Öncel, Ozan Vural, Taner Sönmezer, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Yunus Kılıç.

