Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar paylaşıldı.
Yapılan açıklamada, "Bu formayı giyenler, bu renklere gönül vermiş bir kere. Son bir söz söyleyeceksek eğer, DAİMA FENER." ifadeleri yer aldı.
Formalardaki 5 yıldız ayıntısı da dikkat çekti. Forma fiyatları ise 1.399 TL olarak belirlendi ve satışa çıktı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ SEZON FORMA TANITIMI
Bu formayı giyenler, bu renklere gönül vermiş bir kere. Son bir söz söyleyeceksek eğer, DAİMA FENER. @PUMATurkiye #DaimaFener pic.twitter.com/iZMyF8Tejg— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 20, 2023
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