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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda giyeceği formaları tanıtıldı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

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'nin 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar paylaşıldı. 

Yapılan açıklamada, "Bu formayı giyenler, bu renklere gönül vermiş bir kere. Son bir söz söyleyeceksek eğer, DAİMA FENER." ifadeleri yer aldı.

Formalardaki 5 yıldız ayıntısı da dikkat çekti. Forma fiyatları ise 1.399 TL olarak belirlendi ve satışa çıktı. 

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı - 1

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