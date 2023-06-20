Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar paylaşıldı.



Yapılan açıklamada, "Bu formayı giyenler, bu renklere gönül vermiş bir kere. Son bir söz söyleyeceksek eğer, DAİMA FENER." ifadeleri yer aldı.

Formalardaki 5 yıldız ayıntısı da dikkat çekti. Forma fiyatları ise 1.399 TL olarak belirlendi ve satışa çıktı.