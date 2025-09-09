Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşmaya vardığı Domenico Tedesco, İstanbul'a geldi.
Almanya'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen İtalyan teknik adamı, sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Tedesco, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile sarı-lacivertli takımda yardımcılığını yapacak Gökhan Gönül'le havalimanından ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, önümüzdeki günlerde Domenico Tedesco için resmi imza töreni düzenleyecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Domenico Tedesco
- İstanbul
- Fenerbahçe