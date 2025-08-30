Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Adaylar arasında yabancı da var: İşte listedeki isimler

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası yeni teknik direktörü arayışı başladı.

Başkan Ali Koç, sportif direktör Devin Özek'in yabancı teknik adam önerisine daha sıcak bakıyor.

YABANCI ADAYLAR

Öne çıkan isim Alman Roger Schmidt. 58 yaşındaki Schmidt dışında yine yabancı ama daha genç isimler de gündemde. Bunlar son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic ve Stuttgart'ın görevdeki ismi 43 yaşındaki Sebastian Höenes.

İSMAİL KARTAL ÖNERİSİ



Yönetim kurulu toplantısında "Yabancı riskini almayıp Türk teknik adamları tercih edelim" fikri de konuşuldu. Burada da İsmail Kartal önerisi sunuldu. Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel de düşünülen isimler.



Başkan Ali Koç 21 Eylül'deki seçim öncesi teknik direktörü belirlemek istiyor.