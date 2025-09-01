Fenerbahçe'nin yeni transferi Asensio İstanbul'da

Süper Lig'in 4'üncü haftasında transferler de devam ediyor.

Fenerbahçe, Marco Asensio ve kulübü PSG ile her konuda anlaşma sağladığını duyurdu.



İspanyol futbolcu açıklamadan saatler sonra ise İstanbul'a geldi.



Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.



29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giymişti.