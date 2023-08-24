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Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, bu sabah yaptığı açıklamada Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Hırvat kaleci an itibarıyla İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic İstanbul'a geldi

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, Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve kulübü Dinamo Zagreb'le prensip anlaşmasına varıldığını, oyuncunun bugün İstanbul'a geleceğini duyurmuştu.

Hırvat kaleci Fenerbahçe'yle ileri transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için Atatürk Havalimanına iniş yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda oyuncu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verilmişti

Kariyerine ülkesinin NK Zagreb takımında başlayan Hırvat file bekçisi, 2015'te Dinamo Zagreb'e imza attı. Dinamo Zagreb kariyerinde 290 maça çıkan 28 yaşındaki kaleci, takımıyla 6 lig ve 2 Hırvatistan Kupası zaferi yaşadı.

Livakovic, 45 kez forma giydiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise üçüncülük elde etti.

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