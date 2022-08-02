Fenerbahçe, bedelsiz olarak Al Ahli’den sol bek Ezgjan Alioski kadrosuna kattı. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski kimdir? Ezgjan Alioski'nin özellikleri nelerdir? Transfer sezonu devam ederken Fenerbahçe sol bek pozisyonu için Ezgjan Alioski ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada Alioski'yi bedelsiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu.ALİOSKİ KİMDİR?Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'nın güneyinde yer alan Pirlepe'de doğdu. Alioski, profesyonel futbol yaşamına İsviçre'de başladı. Young Boys'un altyapısında yetişen futbolcu U18 ve U21 takımlarında oynadı. 2009-2010 sezonundan 2012-2013 sezonuna kadar Young Boys forması giyen Alioski 79 maça çıktı. Young Boys altyapısında 79 maçta 9 gol ve 4 asist yaptı. Ardından İsviçre'nin FC Schaffhausen takımına transfer oldu. FC Schaffhausen'da 92 maça çıkan Alioski 4 gol ve 7 asist yaptı.Alioski 2015-2016 sezonunda yine İsviçre Ligi takımı olan FC Lugano'ya transfer oldu. Lugano formasıyla 54 maça çıkan Alioski takımına 20 gol ve 16 asistlik katkı sağladı. Alioski, 2017-2018 sezonunda ise 2,5 milyon euro ile ilk büyük transferini gerçekleştirerek Leeds United'a imza attı. Leeds United formasıyla 169 maça çıkan Makedon futbolcu takımına 22 gol ve 19 asistlik katkıda bulundu. 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Leeds United forması giyen Alioski 2021-2022 sezonunda Suudi Arabistan takımı olan Al-Ahli'ye transfer oldu. Al-Ahli formasıyla 30 maça çıkan oyuncu 6 gol ve 9 asist yaptı. HANGİ MEVKİLERDE OYNADI, NASIL KATKI SAĞLADI?Çok yönlü bir oyuncu olan Ezgjan Alioski, kariyerinde 190 maça sol bek pozisyonunda başladı. Sol bek pozisyonunda çıktığı maçlarda takımlarına 15 gol ve 24 asistlik katkı sağladı. Alioski sol bek pozisyonundan sonra en fazla orta sahanın solunda, kanat beki olarak oynadı. Bu mevkide çıktığı 96 maçta takımlarına 22 gol ve 11 asistlik katkı sağladıBu iki ana mevkinin dışında Makedon futbolcu Alioski orta sahanın sağında, santrafor, sağ kanat, sol kanat, merkez orta saha, sağ bek ve on numara pozisyonunda da maçlara çıktı.Alioski ayrıca Kuzey Makedonya Milli Takımı formasıyla da 56 maça çıktı ve 12 gollük katkı sağladı.ÖZELLİKLERİ NELER?Çok yönlü bir sol ayaklı oyuncu, ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyor ve ayrıca forvet, ofansif orta saha, sağ kanat, sol bek veya sol bek olarak da oynayabiliyor. Hücum gücünün kuvvetli olmasıyla birlikte sol bek mevkisine göre gol ve asist gücü fazla.