Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred: "Yüzde 100'ümü vermek için sahada olacağım"

Fenerbahçe'nin, İngiltere'nin Manchester United takımından transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Fred, sarı-lacivertlilerle kupalar kazanmayı hedeflediğini belirtti.

FB TV'ye açıklamada bulunan 30 yaşındaki futbolcu, hedeflere ulaşabilmek için takım arkadaşlarıyla ellerinden gelen her şeyi ortaya koyacaklarını ifade etti.



Fenerbahçe'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Fred, "Manchester United gibi büyük bir camiadan Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldim. Benim için burada olmak, takıma katılmak çok büyük bir mutluluk. Umuyorum harika bir sezon geçiririz ve birlikte zaferler, kupalar elde ederiz." dedi.



Birçok transfer teklifi aldığını ancak Fenerbahçe'nin, kendisini mutlu eden bir proje sunduğunu aktaran tecrübeli orta saha, şöyle devam etti:



"İstanbul yaşamak için çok güzel bir şehir ve aynı zamanda Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Her zaman büyük başarılar elde etmek isteyen bir kulüp ve bunun için savaşan bir camia. Aynı zamanda çok tutkulu taraftara sahip. Daha önce bu şehirde yaşayan, buradaki insanlarla da konuştum. Fenerbahçe ve şehirle ilgili bilgiler edindim. Fenerbahçe'nin projesi de beni fazlasıyla mutlu etti. Sportif Direktörümüz Mario Branco ile de bir görüşmemiz olmuştu. O görüşmede de ne kadar büyük bir projeyle gelinmiş olduğunu görmüş oldum. Sonrasında da kararımı verdim. Almış olduğum bu karardan dolayı da mutluyum."



Brezilya milli takımıyla ilk maçını Kadıköy'de oynadığını hatırlatan Fred, fiziksel anlamda iyi bir durumda olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:



"Sezon öncesi Manchester United ile her gün antrenmanlara katıldım. Her ne kadar çok fazla maç oynamamış olsam da sadece Lyon'a karşı bir dostluk maçına çıkmıştım. O noktada çok fazla maç oynayamadım ama bu bir adaptasyon süreci. Elbette, alışmam gerekiyor. Özellikle iklim anlamında alışmam gereken noktaların olduğunu düşünüyorum. Soğuk bir yerden geldim ve burası birazcık daha sıcak bir yer. Bu anlamda adapte olacağımı düşünüyorum. Takıma ve arkadaşlarıma zaman içerisinde alışacağıma ve çok daha iyi noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Takımım için yüzde 100'ümü vermek için sahada olacağım."



Kendisini çok çalışkan bir oyuncu olarak tanımlayan Fred, "Her zamanda saha içerisinde ve saha dışında takım arkadaşlarıma yardımcı olmak isteyen birisiyim. Topa sahipken nasıl oynaması gerektiğine dikkat eden aynı şekilde de top kazanma noktasında reaksiyon göstermeye çalışan bir oyuncuyum. Atak noktasında da takım arkadaşlarıma her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu noktada en önemli şey takım olarak galibiyet elde edebilmek, kupalar kazanabilmek ve oynadığımız tüm turnuvalarda başarılı olabilmek." değerlendirmesinde bulundu.