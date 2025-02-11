Fenerbahçe'nin yeni transferi Gabriel Souza sağlık kontrolüne takıldı
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Brezilyalı Gabriel Souza sağlık kontrolünden geçemedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Gabriel Souza sağlık kontrolüne takıldı.
Sarı-lacivertliler, sağ dizinde yırtık tespit edilen Brezilyalı futbolcunun transferinden vazgeçti.
TRANSFERİN İPTAL OLMA SÜRECİ
Transfer için Brezilya'dan İstanbul'a gelen Gabriel Silva geçmişte sol dizinden çapraz bağ ameliyatı oluyor. Ancak bu sakatlığı geçiyor ve problem hissetmeden antrenmana ve maça çıkıyor.
Ancak İstanbul'daki sağlık kontrollerinde ameliyat olduğu dizinde değil, sağ dizinde bir yırtık tespit ediliyor. Oyuncu da bunun farkında değil.
Bunun üzerine sağlık heyeti risk oluşturacağı için transfere onay vermiyor ve vazgeçiliyor.
Fenerbahçe'nin transferi gerçekleştirmesi halinde futbolcuyu sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralayacaktı.
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