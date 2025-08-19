Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da: Dorgeles Nene sessiz sedasız geldi!

Trendyol Süper Lig'e 1 puanla başlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, gece yarısı büyük bir sürprize imza attı.



Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene'yi kadrosuna katabilmek için bir süredir Salzburg ile görüşmelerini sürdürüyordu.

DEVİN ÖZEK, BİTİRMEK İÇİN GİTTİ



Pazar günü Almanya'nın Münih kentine giden Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, oradan Salzburg'a geçerek Avusturya kulübüyle görüşmeleri yürüttü.



Transfer için yoğun uğraş veren sarı-lacivertliler, Benfica maçına saatler kala hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.