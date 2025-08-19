NTV.COM.TR

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da: Dorgeles Nene sessiz sedasız geldi!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Dorgeles Nene, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da: Dorgeles Nene sessiz sedasız geldi!

Trendyol Süper Lig'e 1 puanla başlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşacak olan , gece yarısı büyük bir sürprize imza attı.

döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene'yi kadrosuna katabilmek için bir süredir Salzburg ile görüşmelerini sürdürüyordu.

DEVİN ÖZEK, BİTİRMEK İÇİN GİTTİ

Pazar günü Almanya'nın Münih kentine giden Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, oradan Salzburg'a geçerek Avusturya kulübüyle görüşmeleri yürüttü.

Transfer için yoğun uğraş veren sarı-lacivertliler, Benfica maçına saatler kala hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da: Dorgeles Nene sessiz sedasız geldi! - 1

GECE YARISI İSTANBUL'A GELDİ

, gece yarısı saat 02.00 sularında Dorgeles Nene'yi Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne getirdi.

Malili yıldız futbolcu, kendisi için ayarlanan özel araçla havalimanından ayrıldı ve otele gitti.

Dorgeles Nene'nin kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçerek kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da: Dorgeles Nene sessiz sedasız geldi! - 2

BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

Salzburg'un 2021 yılında kadrosuna kattığı ve 2023 yılına kadar çeşitli kulüplere kiraladığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 10 maçta 2 gol-1 asistlik bir performans sergiledi.

SALZBURG PERFORMANSI

Salzburg'da toplam 87 maçta boy gösteren Nene, 22 gol-14 asistlik bir grafik ortaya koydu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...