Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da: Dorgeles Nene sessiz sedasız geldi!
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Dorgeles Nene, İstanbul'a geldi.
Trendyol Süper Lig'e 1 puanla başlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, gece yarısı büyük bir sürprize imza attı.
Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene'yi kadrosuna katabilmek için bir süredir Salzburg ile görüşmelerini sürdürüyordu.
DEVİN ÖZEK, BİTİRMEK İÇİN GİTTİ
Pazar günü Almanya'nın Münih kentine giden Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, oradan Salzburg'a geçerek Avusturya kulübüyle görüşmeleri yürüttü.
Transfer için yoğun uğraş veren sarı-lacivertliler, Benfica maçına saatler kala hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.
GECE YARISI İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe, gece yarısı saat 02.00 sularında Dorgeles Nene'yi Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne getirdi.
Malili yıldız futbolcu, kendisi için ayarlanan özel araçla havalimanından ayrıldı ve otele gitti.
Dorgeles Nene'nin kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçerek kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı atması bekleniyor.
BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI
Salzburg'un 2021 yılında kadrosuna kattığı ve 2023 yılına kadar çeşitli kulüplere kiraladığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 10 maçta 2 gol-1 asistlik bir performans sergiledi.
SALZBURG PERFORMANSI
Salzburg'da toplam 87 maçta boy gösteren Nene, 22 gol-14 asistlik bir grafik ortaya koydu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Dorgeles Nene
- Transfer
- Fenerbahçe