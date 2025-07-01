Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, İstanbul'a geldi!

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek ve hem Süper Lig hem de Avrupa'da mutlak başarı hedefleyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.



DEVİN ÖZEK BİTİRDİ

Sarı - lacivertlilerin transferdeki sessizliği bozulmak üzere... Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, geçtiğimiz günlerde Duran ile görüşmek ve oyuncuyu ikna etmek için Kolombiya'ya gitmişti.



Al-Nassr ile kiralık transfer için anlaşan sarı - lacivertli kurmaylar, Duran'la da el sıkıştı ve oyuncunun menajerini İstanbul'a getirmişti.



Kolombiyalı futbolcunun temsilcisiyle de son detayları görüşen ve anlaşan Fenerbahçe, imza için Jhon Duran'ı İstanbul'a davet etti.