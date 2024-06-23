NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe'de dün başlayan sağlık kontrolleri bugün de devam etti. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Levent Mercan, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Levent Mercan sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan 'de futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor.

Takımın kaptanlarından Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Fred, Rodrigo Becao, Cengiz Ünder, Serdar Aziz, İrcan Can Eğribayat, Miha Zajc, Rade Krunic gibi isimlerin yanı sıra yeni transfer Levent Mercan da hastaneye gitti.

CRESPO DA YER ALDI

Sezonu kiralık olarak Rayo Vallecano'da geçiren Miguel Crespo da sağlık kontrollerini yaptırdı.

Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde oyuncular ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...