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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin daha önce transferini açıkladığı İngiliz futbolcu Ryan Kent, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, İstanbul'a geldi
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kent'i İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.

Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Kent, İstanbul'da olduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Teklif aldığım andan itibaren sabırsızlanıyordum. Sonunda burada olduğum için çok mutluyum. İstanbul hakkında da çok güzel şeyler duydum. Hem takım arkadaşlarımız hem teknik heyetimiz hem de taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

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