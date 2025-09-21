Fenerbahçe'nin yeni yıldızından maç sonu sitem: "Kabul edilemez!"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



10 kişi kalan rakibine karşı sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertlilerin yeni kalecisi Ederson, maç sonunda açıklamalarda bulundu.



İşte Ederson'un sözleri:



"İMKANSIZ, KABUL EDİLEMEZ"



"Kendimi çok kötü hissediyorum. Maça iyi başladık aslında ama rakip kırmızı kart gördükten sonra çok fazla rahat oynadık sahada. Bu bizler açısından kötü bir durum oluşturdu. Bu kırmızı kartla bağlantılı olarak rahat oynadık. Böyle bir rekabet içerisindeyseniz bu şekilde rahat oynamanız imkansız, kabul edilemez."



"BÖYLE OYNAYAMAYIZ"



"Rakip 1 kişi de olsa 11 kişi de olsa böyle oynayamayız. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu andaki odağımız bir sonraki maç olacak."