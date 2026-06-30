Fenerbahçe'nin yıldız yeni sezon öncesi iddialı: "Canımızı vermeliyiz"

Matteo Guendouzi yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör İsmail Kartal 'ı tanıma sürecindeki olduklarını söyleyen Fransız orta saha, başarıya ulaşacaklarına inanıyor.

Guendouzi, "İsmail Kartal hakkında iyi şeyler duymuştum. Birlikte iyi işler başarabileceğimizi düşünüyorum. Şu anda birbirimizi anlama sürecindeyiz. Onun bizden neler istediğini, oyun felsefesini anlamamız gerekiyor. Önemli olan, oyuncuların ona güvenerek sahada istediklerini yapmaları." dedi.

27 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde takım arkadaşlarına güveniyor.

Guendouzi, "Şampiyonlar Ligi maçına kadar yeni oyuncular katılmasa bile hala çok iyi bir kadromuz var. Oraya katılmak zor olacak. Bunun için 6 maçımız var. Ancak arkadaşlarıma güveniyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarın Topuk Yaylası'ndaki antrenmanlara gösterdiği ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Guendouzi, "Onlar için sahada canımızı vermeliyiz." dedi.

Guendouzi sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birçok büyük kulüpte oynadım ama hiç böyle bir antrenman görmedim. Taraftar her zaman bize arkamızda olduğunu hissettiriyor. Çılgınca bir sürprizdi. Yapmamız gereken tek şey; onları mutlu ederek bu desteğin karşılığını vermek. Taraftara saygı duyarak sahada canımızı vermeliyiz."

Topuk Yaylası'ndaki kampı perşembe günü tamamlayacak Fenerbahçe , üç hazırlık maçı oynayacağı Avusturya'ya pazar günü gidecek.