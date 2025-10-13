Fenerbahçe'nin yıldızı Dünya Kupası'nda kornerden avladı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Polonya, deplasmanda Litvanya ile karşılaştı.

Polonya, Sebastian Szymanski’nin kornerden attığı golle 1-0 öne geçti. Szymanski'nin golü gecenin en iyileri arasında yer aldı.

Fenerbahçeli yıldız bir de maçı 2-0'a getirden Lewandowski'yeasist yaptı. Polonya mücadeleyi 2-0 kazandı. B skorla Polonya 13 puana yükselerek grubunda ikinci sırada yer aldı. Grupta lider ise 16 puanla Hollanda.