Fenerbahçe'nin yıldızı Dünya Kupası'nda kornerden avladı
Sebastian Szymanski Dünya Kupası elemelerindeki Polonya-Litvanya maçında kornerden attığı golle geceye damga vurdu.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Polonya, deplasmanda Litvanya ile karşılaştı.
Polonya, Sebastian Szymanski’nin kornerden attığı golle 1-0 öne geçti. Szymanski'nin golü gecenin en iyileri arasında yer aldı.
Fenerbahçeli yıldız bir de maçı 2-0'a getirden Lewandowski'yeasist yaptı. Polonya mücadeleyi 2-0 kazandı. B skorla Polonya 13 puana yükselerek grubunda ikinci sırada yer aldı. Grupta lider ise 16 puanla Hollanda.
