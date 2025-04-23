Fenerbahçe'nin yıldızı ve ailesinin deprem korkusu kamerada
Merkez üssü Silivri olan ve birçok ilde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Fenerbahçeli futbolcu Diego Carlos ve ailesi sokağa çıktı.
İstanbul'da saat 12.49’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi açıklarında, İstanbul’un Silivri ilçesi olarak kaydedildi.
Deprem; megakentte geniş bir alanda hissedilirken, vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Diego Carlos'un ailesi de deprem anında büyük korku yaşadı.
Yıldız oyuncunun eşi, çocuklarıyla birlikte yalın ayakla evlerini terk ettikten sonraki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
DURSUN ÖZBEK: "ULUSUMUZA GEÇMİŞ OLSUN"
İstanbul'da bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Depreme burada yakalandım, çok sallandık. İnşallah can kaybı olmaz. Bütün ulusumuza geçmiş olsun diliyorum. Ümit ediyorum ki büyük bir zayiat yoktur. İnşallah iyi haberler alırız." ifadelerini kullandı.
TFF: "GEÇMİŞ OLSUN İSTANBUL"
Deprem sonrası TFF'den ise şu paylaşım yapıldı:
"Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
NELER YAŞANIYOR?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Deprem çevre illerden de hissedilirken 12.49'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem 6.92 kilometre derinlikte gerçekleşti.
ARTÇILAR SÜRÜYOR
Artçılar devam ederken 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında meydana gelen deprem, 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Saat 15.12'te Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul
- Deprem
- Fenerbahçe