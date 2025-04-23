Fenerbahçe'nin yıldızı ve ailesinin deprem korkusu kamerada

DURSUN ÖZBEK: "ULUSUMUZA GEÇMİŞ OLSUN"



İstanbul'da bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Depreme burada yakalandım, çok sallandık. İnşallah can kaybı olmaz. Bütün ulusumuza geçmiş olsun diliyorum. Ümit ediyorum ki büyük bir zayiat yoktur. İnşallah iyi haberler alırız." ifadelerini kullandı.



TFF: "GEÇMİŞ OLSUN İSTANBUL"



Deprem sonrası TFF'den ise şu paylaşım yapıldı:



"Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



NELER YAŞANIYOR?



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.



6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA



Deprem çevre illerden de hissedilirken 12.49'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



Deprem 6.92 kilometre derinlikte gerçekleşti.



ARTÇILAR SÜRÜYOR



Artçılar devam ederken 5,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Büyükçekmece açıklarında meydana gelen deprem, 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Saat 15.12'te Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.