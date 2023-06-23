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Fenerbahçe'nin yıldız voleybolcusu Eda Erdem Dündar, Arda Güler'e seslendi

Fenerbahçe'deki geleceği henüz belli olmayan Arda Güler'e Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Kal be Arda" diyerek mesaj gönderdi.

Fenerbahçe'nin yıldız voleybolcusu Eda Erdem Dündar, Arda Güler'e seslendi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Hong Kong'da bulunan Eda Erdem Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'i de etiketleyerek genç oyuncunun takımda kalmasını istedi.

Tecrübeli voleybolcu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hong Kong’da yazıyorum bu satırları. Şampiyonluk geldiğinde; Kadıköy, cadde… Sarı-lacivert tüm ülke. Öyle bir sevgi ki, tarif edilmez… Mesela 2012. Sabiha Gökçen Dış Hatları, dönüş konvoyunu anmadan bitiremem hiçbir sezonu. Ya da Saraçoğlu çimlerinde kupayla yürürken hissedilenler… Kazınır sonsuza dek insanın zihnine. Voleybolda böylesine derinden, böylesine kalpten yaşadım ’yi. Futbolcu olsaydım olacakları düşünemiyorum bile. Herkesin hayatta planları değişir elbette ama çubuklu giyen her sporcunun bu mutluluğu yaşamasını isterim. Bugün doğum günüm, bir mum dileğim de sana gelsin. Nereye gidersen git evlat oldun bir kere; ama yine de böyle çok sevmişken seni bu camia, üzme bizi, kal be Arda."

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