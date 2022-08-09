Fenerbahçe'nin YouTube hesabı hacklendi: Kulüpten açıklama

Fenerbahçe, Youtube kanalının bir süre erişime engellendiğini açıkladı. 2,3 milyon takipçisi bulunan hesaptaki içeriklerin görüntülenemediği gözlendi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, hesabın 12 dakika süre ile erişime engellendiği, YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda hesabın tekrar kontrol altına alındığı belirtildi.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;



Fenerbahçe YouTube resmi hesabımız bu akşam saat 20:52’de 12 dakika süre ile erişime engellenmiştir.



YouTube Global ve YouTube Türkiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda;

Dünya genelinde benzer birkaç büyük hesapta daha aynı problemin yaşadığı öğrenilmiş; hesabımız kontrolümüz altına alınmıştır.



Sorunun kaynağı ile ilgili detaylı araştırma YouTube ekipleri tarafından Kulübümüz ile koordineli olarak devam ettirilmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.