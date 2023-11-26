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Fenerbahçe'nin zirve aşkı: Kritik maçta 3 puan sarı-lacivertlilerin

Fenerbahçe, zirve yarışında kritik bir 3 puana imza attı. Fatih Karagümrük'ü konuk eden İsmail Kartal'ın öğrencileri, sahadan 2-1 galip ayrılarak 34 puanla liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe'nin zirve aşkı: Kritik maçta 3 puan sarı-lacivertlilerin

Trendyol 'in 13. haftasında , Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Mücadelede gol perdesini 40. dakikada Can Keleş ile Karagümrük açarak 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, ikinci yarının başlarında kazandığı penaltıyı Dusan Tadic ile gole çevirerek skoru 1-1 eşitledi.

Sarı-lacivertlilerde 58. dakikada sahneye tekrar Dusan Tadic çıktı ve durumu 2-1'e getirdi.

Mücadeleden başka gol sesi çıkmamasıyla birlikte skor 2-1 olarak tescillendi.

Bu skorla birlikte puanını 34'e yükselten Fenerbahçe ikili averajla liderliğe yükseldi.

TADIC'TEN 4 YIL SONRA 2 İÇ SAHA DUBLESİ

Fatih Karagümrük filelerini iki kez havalandıran Dusan Tadic, Ajax formasıyla Mayıs 2019'dan bu yana ilk kez üst üste iki iç saha maçında duble yaptı.

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