Fenerbahçe'nin zirve aşkı: Kritik maçta 3 puan sarı-lacivertlilerin

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Mücadelede gol perdesini 40. dakikada Can Keleş ile Karagümrük açarak 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, ikinci yarının başlarında kazandığı penaltıyı Dusan Tadic ile gole çevirerek skoru 1-1 eşitledi.

Sarı-lacivertlilerde 58. dakikada sahneye tekrar Dusan Tadic çıktı ve durumu 2-1'e getirdi.

Mücadeleden başka gol sesi çıkmamasıyla birlikte skor 2-1 olarak tescillendi.

Bu skorla birlikte puanını 34'e yükselten Fenerbahçe ikili averajla liderliğe yükseldi.

TADIC'TEN 4 YIL SONRA 2 İÇ SAHA DUBLESİ

Fatih Karagümrük filelerini iki kez havalandıran Dusan Tadic, Ajax formasıyla Mayıs 2019'dan bu yana ilk kez üst üste iki iç saha maçında duble yaptı.