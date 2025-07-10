NTV.COM.TR

Fenerbahçe'nin stat isim ve forma göğüs sponsoru belli oldu: 10 yıllık dönem sona erdi

Fenerbahçe'de Avrupa forma göğüs ve stat isim sponsoru açıklandı.

Fenerbahçe'nin stat isim ve forma göğüs sponsoru belli oldu: 10 yıllık dönem sona erdi

Fenerbahçe, yeni sezon için stat isim ve forma göğüs sponsorunu duyurdu.

Stadyum ismindeki 10 yıllık Ülker dönemi sona erdi. Sarı lacivertliler Chobani ile anlaşmayı KAP'a bildirdi. 

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

"Kamuoyu Bilgilendirme

Kulübümüz, stat isim sponsorluğu ve A Takımımızın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlamıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...