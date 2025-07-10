Fenerbahçe'nin stat isim ve forma göğüs sponsoru belli oldu: 10 yıllık dönem sona erdi

Fenerbahçe, yeni sezon için stat isim ve forma göğüs sponsorunu duyurdu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:



"Kamuoyu Bilgilendirme



Kulübümüz, stat isim sponsorluğu ve Futbol A Takımımızın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlamıştır.



Fenerbahçe Spor Kulübü"

