Fenerbahçe'nin stat isim ve forma göğüs sponsoru belli oldu: 10 yıllık dönem sona erdi
Fenerbahçe'de Avrupa forma göğüs ve stat isim sponsoru açıklandı.
Fenerbahçe, yeni sezon için stat isim ve forma göğüs sponsorunu duyurdu.
Stadyum ismindeki 10 yıllık Ülker dönemi sona erdi. Sarı lacivertliler Chobani ile anlaşmayı KAP'a bildirdi.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:
"Kamuoyu Bilgilendirme
Kulübümüz, stat isim sponsorluğu ve Futbol A Takımımızın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlamıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
Kamuoyu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 10, 2025
Kulübümüz, stat isim sponsorluğu ve Futbol A Takımımızın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlamıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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