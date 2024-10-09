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Fenerbahçe Osayi ve İrfan Can'la masaya oturuyor

Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler, sözleşmesinin sonuna yaklaşan isimlerle masaya oturacak.

Fenerbahçe Osayi ve İrfan Can'la masaya oturuyor

'de yönetim, milli ara dönüşünde İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'in temsilcileriyle görüşecek.

Fenerbahçe İrfan Can'ı 2020-2021 sezonunda Başakşehir'den 7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

140 MAÇTA 30 GOL, 28 ASİST

Milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 140 maçta 30 gol, 28 asistlik performans sergiledi.

500 bin euro bonservisle Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi-Samuel ise 145 maçta forma giyerken, takımına 7 gol, 14 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun sözleşmeleri de haziran ayında sona erecek.

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