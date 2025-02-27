Fenerbahçe tarih yazıyor: Üst üste 5. kez başardılar!
Fenerbahçe Opet, Beretta Famila'yı 64-60 mağlup ederek Kadınlar Euroleague'inde Final Four'a yükseldi.
Fenerbahçe Opet tarih yazmaya devam ediyor.
Sarı lacivertliler ilk maçı deplasmanda 86-80'lık skorla kazanmıştı.
Fenerbahçe Opet, rakibini 2 maçta da mağlup ederek üst üste 5. kez Kadınlar Euroleague'inde finale yükseldi.
Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da yoluna namağlup olarak devam ediyor.
Kadınlar EuroLeague’de ilk kez düzenlenecek 6'lı final, 9-13 Nisan tarihlerinde Zaragoza'da gerçekleştirilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Euroleague
- Spor
- Voleybol
- Fenerbahçe