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Fenerbahçe tarih yazıyor: Üst üste 5. kez başardılar!

Fenerbahçe Opet, Beretta Famila'yı 64-60 mağlup ederek Kadınlar Euroleague'inde Final Four'a yükseldi.

Fenerbahçe tarih yazıyor: Üst üste 5. kez başardılar!

Opet tarih yazmaya devam ediyor.

Sarı lacivertliler ilk maçı deplasmanda 86-80'lık skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe Opet, rakibini 2 maçta da mağlup ederek üst üste 5. kez Kadınlar 'inde finale yükseldi.

Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da yoluna namağlup olarak devam ediyor.

Kadınlar EuroLeague’de ilk kez düzenlenecek 6'lı final, 9-13 Nisan tarihlerinde Zaragoza'da gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe tarih yazıyor: Üst üste 5. kez başardılar! - 1
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