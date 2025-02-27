Fenerbahçe tarih yazıyor: Üst üste 5. kez başardılar!

Fenerbahçe Opet tarih yazmaya devam ediyor.

Sarı lacivertliler ilk maçı deplasmanda 86-80'lık skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe Opet, rakibini 2 maçta da mağlup ederek üst üste 5. kez Kadınlar Euroleague'inde finale yükseldi.



Fenerbahçe bu sezon Avrupa'da yoluna namağlup olarak devam ediyor.



Kadınlar EuroLeague’de ilk kez düzenlenecek 6'lı final, 9-13 Nisan tarihlerinde Zaragoza'da gerçekleştirilecek.

