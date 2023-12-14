Fenerbahçe tur için sahada: Muhtemel 11

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor.
Sarı-lacivertliler H Grubu'ndaki 6. ve son maçında Spartak Trnava'yı saat 20.45'te konuk edecek.
Kritik maç öncesinde sarı-lacivertlilerde 2 eksik var.
Tedavileri süren Zajc ve Becao karşılaşmada forma giyemeyecek.
LİDERLİK ŞANSI
H Grubu'nda üç takım son haftaya liderlik umuduyla giriyor.
10 puanla lider Nordsjaelland'ın arkasında 9'ar puanla Ludogorets ve Fenerbahçe bulunuyor. İddiası kalmayan Spartak Trnava ise 1 puanla son sırada.
Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.
Sarı-lacivertliler alacağı olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in, Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.
Ülker Stadyumu'ndaki maçı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe:
Livakovic
Osayi-Djiku-Oosterwolde-Ferdi
İsmail-Fred
Cengiz-Szymanski-Tadic
Batshuayi
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Spor
- Spor&Skor
- Uefa Avrupa Konferans Ligi
- Ntv Spor