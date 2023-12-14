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Fenerbahçe tur için sahada: Muhtemel 11

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde tur biletini almak için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler H Grubu son maçında saat 20.45'te Spartak Trnava'yı konuk edecek.

Fenerbahçe tur için sahada: Muhtemel 11

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Fenerbahçe Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor.

Sarı-lacivertliler H Grubu'ndaki 6. ve son maçında Spartak Trnava'yı saat 20.45'te konuk edecek.

Kritik maç öncesinde sarı-lacivertlilerde 2 eksik var.

Tedavileri süren Zajc ve Becao karşılaşmada forma giyemeyecek.

LİDERLİK ŞANSI

H Grubu'nda üç takım son haftaya liderlik umuduyla giriyor.

10 puanla lider Nordsjaelland'ın arkasında 9'ar puanla Ludogorets ve Fenerbahçe bulunuyor. İddiası kalmayan Spartak Trnava ise 1 puanla son sırada.

Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.

Sarı-lacivertliler alacağı olası beraberlikte ise grup ikinciliği için Ludogorets'in, Nordsjaelland'e yenilmesini bekleyecek.

Ülker Stadyumu'ndaki maçı hakem Aleksandar Stavrev yönetecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe:

Livakovic

Osayi-Djiku-Oosterwolde-Ferdi

İsmail-Fred

Cengiz-Szymanski-Tadic

Batshuayi

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