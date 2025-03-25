Fenerbahçe'ye 1. Lig'den transfer: Yönetimden "yetenek avı" ve Furkan Orak harekatı
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı takibini sürdüren ve şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalamayı hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamasına da başlandı. Sarı - lacivertliler, 1. Lig'de forma giyen Furkan Orak'ı gündemine aldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken bir yandan da yeni sezon çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Sarı - lacivertlilerin sezon başında Galatasaray ile yarışa girerek Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Oğuz Aydın'ın transferi önemli bir örnek oluşturdu.
Kısa sürede A Milli Takım'a kadar yükselen ve kulübünde de Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi haline gelen Aydın'ın başarısının ardından Fenerbahçe'nin alt liglerdeki potansiyel yeteneklere ilgisi arttı.
GÜNDEMDE FURKAN ORAK VAR
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Esenler Erokspor'un genç futbolcusu Furkan Orak'ı gündemine aldı.
Geride kalan sezonda Çatalcaspor forması giyen Orak'ın bu sezon Erokspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çektiği ve sarı - lacivertli kulübün genç futbolcunun birçok maçını yerinde izleyerek veri edindiği ifade edildi.
Bu sezon 1. Lig'de 21 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 4 asist yaptı ve 1539 dakika sahada kaldı.
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