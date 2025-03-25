Fenerbahçe'ye 1. Lig'den transfer: Yönetimden "yetenek avı" ve Furkan Orak harekatı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken bir yandan da yeni sezon çalışmalarına tam gaz devam ediyor.



Sarı - lacivertlilerin sezon başında Galatasaray ile yarışa girerek Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Oğuz Aydın'ın transferi önemli bir örnek oluşturdu.



Kısa sürede A Milli Takım'a kadar yükselen ve kulübünde de Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi haline gelen Aydın'ın başarısının ardından Fenerbahçe'nin alt liglerdeki potansiyel yeteneklere ilgisi arttı.



GÜNDEMDE FURKAN ORAK VAR

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Esenler Erokspor'un genç futbolcusu Furkan Orak'ı gündemine aldı.





