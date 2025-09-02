Fenerbahçe'ye 10 yıl sonra Brezilyalı kaleci: Ederson imzayı attı

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro yapılanmasına devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, bu doğrultuda deneyimli kaleci Ederson ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel kariyerine Portekiz'de başlayan Ederson, Benfica takımında yaşadığı şampiyonluklarının ardından 2017 yazında İngiltere'nin Manchester City takımına transfer oldu.

Brezilyalı kaleci takımının ülkesinde ve dünyada elde ettiği birçok başarıda pay sahibi oldu. 6 kez İngiltere Premier Lig zaferine ulaşırken, 4 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupa, 2 FA Cup, 1'er kez de UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.