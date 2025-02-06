Fenerbahçe'ye 3 stoperinden kötü haber

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında Erzurumspor'u 5-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler mücadelede sakatlık yaşayan Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in sağlık durumlarını açıkladı.

Yapılan MR görüntülemelerinin ardından Diego Carlos'ta sağ diz iç yan bağ, Djiku'da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek'te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edildi.

Oyuncuların tedavilerine başlandığı açıkladnı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos’ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku’da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek’te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır."