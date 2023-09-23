Fenerbahçe'ye Alanya'da meşale ve çiçeklerle karşılama

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Alanya'ya ulaştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareket eden kafile, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na inerken, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet, otobüsten indiğinde çiçeklerle karşılandı.