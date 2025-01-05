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Fenerbahçe'ye Amrabat şoku: Cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Hatayspor mücadelesinde gördüğü sarı karttan dolayı gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'ye Amrabat şoku: Cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 55. dakikasında sarı-lacivertlilerde forma giyen Sofyan Amrabat, Rui Pedro'ya faul yaptı.

Kart sınırında bulunan Faslı oyuncu sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.

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