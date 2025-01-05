Fenerbahçe'ye Amrabat şoku: Cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Hatayspor mücadelesinde gördüğü sarı karttan dolayı gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 55. dakikasında sarı-lacivertlilerde forma giyen Sofyan Amrabat, Rui Pedro'ya faul yaptı.
Kart sınırında bulunan Faslı oyuncu sarı kart görerek gelecek hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.
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