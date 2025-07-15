Fenerbahçe'ye büyük fırsat: Gyökeres için kriz üstüne kriz!

Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk, Avrupa'da ise başarı elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe için sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin takviyeleriyle transfer sessizliğini bozan sarı-lacivertlilerin gündeminde Sporting'den Viktor Gyökeres'in yer aldığı iddia ediliyordu.



Premier Lig devi Arsenal'in de bulunduğu bilinen transfer yarışında dikkat çeken bir durum yaşandı.

"BİTTİ" DENİLİYORDU AMA...



Record'un haberine göre Arsenal, 63 milyon euro bonservis artı 10 milyon euro ile Gyökeres'in transferi için Sporting ile anlaşma noktasına gelmişti.