Fenerbahçe'ye büyük fırsat: Gyökeres için kriz üstüne kriz!
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Viktor Gyökeres için devrede olan Arsenal'e Sporting'den yine taş geldi.
Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk, Avrupa'da ise başarı elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin takviyeleriyle transfer sessizliğini bozan sarı-lacivertlilerin gündeminde Sporting'den Viktor Gyökeres'in yer aldığı iddia ediliyordu.
Premier Lig devi Arsenal'in de bulunduğu bilinen transfer yarışında dikkat çeken bir durum yaşandı.
"BİTTİ" DENİLİYORDU AMA...
Record'un haberine göre Arsenal, 63 milyon euro bonservis artı 10 milyon euro ile Gyökeres'in transferi için Sporting ile anlaşma noktasına gelmişti.
Haberin devamında Portekiz devinin 10 milyon euro'luk bonusun basit şartlarla şekillenmesini istediği kaydedildi.
ARSENAL YÖNETİMİ ÇILDIRDI
Bu süreçte büyük zorluk çıkaran Sporting'in bu isteğinin Arsenal kurmaylarını çılgına çevirdiği ifade edildi.
BAŞKA BİR TAKIMA İMZA ATACAK
Transferin durma noktasına geldiği belirtilirken, Gyökeres'in başka bir takıma imza atmasının gerekebileceği aktarıldı.
FENERBAHÇE'YE FIRSAT
Bu noktada Fenerbahçe'nin adı öne çıkıyor. Daha önce satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle masaya oturacağı iddia edilen sarı-lacivertlilerin bu kriz sonrası harekete geçmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Gyökeres transferiyle birlikte taraftarlarını ve camiayı yeniden ateşlemek istediği iddia edildi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Sporting ile 52 maça çıkan 27 yaşındaki yıldız, 54 gol - 13 asistlik bir performans sergiledi.
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