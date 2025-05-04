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Fenerbahçe'ye derbi mağlubiyeti sonrası Samandıra'da tepki

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Samandıra'da tepkiyle karşılandı.

Fenerbahçe'ye derbi mağlubiyeti sonrası Samandıra'da tepki

Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 1-0'lık yenilgisiyle sona eren Beşiktaş derbisinin ardından  kafilesi, takım otobüsüyle Samandıra'ya hareket etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne ulaşan kafileyi karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, otobüsü ıslıklayarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı için "İstifa" tezahüratı yaptı.

Taraftarlar, ayrıca kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.

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