Fenerbahçe'ye derbi öncesi Anderson Talisca'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber geldi.

Brezilyalı futbolcunun sağ bacak alt adaletsinde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı yıldızın Eyüpspor'la oynana maçtan sonra MR'ının çekildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'LA KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, 23 Aralık Salı günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında ezeli rakibini sahasında konuk edecek.

Rekabette son 10 sezonda Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 23 randevuda öne geçen takım 11 kez sahadan galip ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 9 defa da taraflar eşitliği bozamadı.

Bu sezon Süper Lig'deki randevuda Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmuştu.