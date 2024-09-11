Fenerbahçe'ye derbi öncesi bir iyi, bir de kötü haber

Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık yaşayan Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'in durumu yakından takip ediliyor.

Sarı-lacivertliler Pazar günü Kasımpaşa maçının ardından Süper Lig'in 6.haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başlayacak.

DERBİDE SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Sözcü'nün haberine göre, tedavisine milli arada da devam eden Djiku'nun derbide sahada olacağı öne sürüldü.

Öte yandan Osayi-Samuel'in ise derbiyi sakatlığından dolayı kaçıracağı kaydedildi.

Osayi'nin derbinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Union SG ile oynanacak mücadeleye hazır olması bekleniyor.

A Milli Takım'da rahatsızlanan Çağlar Söyüncü'nün ise durumunun iyi olduğu ve Kasımpaşa maçında sahada olabileceği belirtildi.