Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjde

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Dün akşam Sivasspor karşısında maça ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

CRESPO BEŞİKTAŞ MAÇINDA OLACAK

Sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku ile Mert Hakan Yandaş idmanın tamamında takımla çalıştı. Sivasspor maçının 65'inci dakikasında oyundan çıkan Crespo'nun ise durumunun iyi olduğu, Beşiktaş maçında kadroda yer alabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.