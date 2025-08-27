Fenerbahçe'ye dev gelir tek maça bakıyor! İşte Şampiyonlar Ligi para ödülü

Fenerbahçe'nin, Benfica maçı sonrası Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelir belli oldu.



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Benfica’ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Estadio da Luz’da TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde tam 16 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak.

SÜRPRİZ HAKEM



Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı.

Öte yandan Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibini mağlup ederek turu geçmek isterken Kerem Aktürkoğlu transferini de bitirmeyi planlıyor.

TARİHİ MÜCADELE



Fenerbahçe, Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında en son 2008-2009 sezonunda grup aşamasında yer almıştı. Sarı-lacivertliler, bu kez Benfica engelini aşarak hem devler ligine dönecek hem de önemli bir gelir elde edecek. Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazanan takımlar 24,8 milyon euro ayak bastı parası alıyor.



Play-off turuna kalmaktan gelen 4,29 milyon euro ile birlikte bu rakam 29 milyon euroya çıkacak. Elenme durumunda ise Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek ve yaklaşık 16 milyon euro gelirle yetinecek.

16 yıllık hasret için son 90 dakika Haberi Görüntüle

BENFICA İLE GEÇMİŞ RANDEVULAR



Fenerbahçe, Portekiz temsilcisiyle bugüne dek üç kez deplasmanda karşı karşıya geldi. 1975-1976 sezonunda oynanan mücadeleyi Benfica 7-0 kazanırken, 2012-2013 Avrupa Ligi yarı finalinde sarı-lacivertliler Kadıköy’de 1-0 galip gelmiş, rövanşta ise 3-1 kaybederek elenmişti. İki ekip son olarak 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaştı. Benfica, sahasında 1-0 kazanıp deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı.



Genel tabloda Fenerbahçe, Portekiz ekipleriyle oynadığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Fenerbahçe'nin Benfica kadrosu