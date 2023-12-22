Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu: Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın yeni adresi belli oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Makedon futbolcu için Napoli, RB Leipzig ile 25 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE'YE PİYANGO

Bu ay sonunda Alman ekibi için sağlık kontrollerinden geçirileceği belirtilen Elmas'ın transfer olması durumunda, Fenerbahçe'nin sözleşmeye eklediği bir sonraki satıştan pay maddesi sayesinde azami 1 milyon 500 bin euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Napoli Başkanı De Laureentis "Eljis Elmas'ı zaten sattık, ara transfer döneminde 3-4 transfer yapacağız." diye konuşarak transferi doğruladı.

Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferinde yaptığı KAP duyurusunda şu ifadeler yer almıştı;

Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır.