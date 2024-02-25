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Fenerbahçe'ye Fred ve Osayi'den iyi haber

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sakatlıklarından dolayı Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almayan Fred ve Bright Osayi-Samuel ise antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe'ye Fred ve Osayi'den iyi haber

, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu tesislerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcular, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı. Kasımpaşa karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

FRED VE OSAYİ'NİN SON DURUMU

Kasımpaşa maçında kadroya alınmayan Fred antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Nijerya Milli Takımı'ndan kalma ağrıları bulunan Osayi-Samuel ise antrenmanın tamamında yer aldı.

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