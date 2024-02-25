Fenerbahçe'ye Fred ve Osayi'den iyi haber

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu tesislerinde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcular, antrenmanı bireysel çalışmalarla tamamladı. Kasımpaşa karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
FRED VE OSAYİ'NİN SON DURUMU
Kasımpaşa maçında kadroya alınmayan Fred antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Nijerya Milli Takımı'ndan kalma ağrıları bulunan Osayi-Samuel ise antrenmanın tamamında yer aldı.
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