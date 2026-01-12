"Fenerbahçe'ye geliyor" denilen yıldız futbolcu sessizliğini bozdu

İtalyan basını Fenerbahçe'nin, Fransız futbolcu Cristopher Nkunku için Milan'a resmi teklif yaptığını iddia etmişti.

Fenerbahçe Teknikl Direktörü Domenico Tedesco'nun Nkunku'yu Leipzihg döneminden tanıdığı ve oyuncunun yeteneğine güvendiği yazılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından yıldız golcü sessizliğini bozdu. Milan'in Fiorentina ile 1-1 kaldığı maçta takımının golünü atan Nkunku geleceği hakkında DAZN'a konuştu.



İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR



Fransız oyuncu, kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini açıkladı.

Nkunku, "Transfer piyasasındaki haberler söylentiden ibaret. Ben Milan'da kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



KARİYERİ



PSG altyapısında yetişen Fransız futbolcu, 2019 yazında 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'in yolunu tutmuştu.

Burada geçirdiği 4 yılın ardından tam 60 milyon euro'luk bonservisle Chelsea'ye giden Nkunku, 2 sezon sonra 37 milyon euro bedelle Milan'a imza atmıştı.