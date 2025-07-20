Fenerbahçe'ye geliyor derken görkemli törenle yeni takımına imza atıyor: Rashford için hazırlıklar başladı
Fenerbahçe'nin listesindeki Marcus Rashford için görkemli tören planlanıyor. Rashford salı günü resmi imzayı atıyor.
Jose Mourinho'nun Manchester United'dan eski öğrencisi Marcus Rashford'ı Fenerbahçe'de görmek istediği iddia edilmişti. Rashford'ın onay vermesi halinde Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı belirtilmişti.
İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Rashford, İspanyol devi Barcelona ile anlaştı.
GÖRKEMLİ TÖREN İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Rashford, yarın Barcelona için sağlık kontrolünden geçecek. 50 milyon değerindeki 27 yaşındaki yıldız için Barcelona salı günü görkemli bir tören düzenleme kararı aldı.
Geride kalan sezonun devre arasında Aston Villa'ya kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, toplam 41 maçta 11 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.
7 YIL ÖNCE BİRLİKTEYDİLER
Mourinho, 2016-2018 yılları arasında Manchester United'da Rashford'la birlikte çalışmıştı.
PERFORMANSI
Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin'le açan sarı-lacivertliler, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferinde de mutlu sona çok yakın.
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