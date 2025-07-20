Fenerbahçe'ye geliyor derken görkemli törenle yeni takımına imza atıyor: Rashford için hazırlıklar başladı

Jose Mourinho'nun Manchester United'dan eski öğrencisi Marcus Rashford'ı Fenerbahçe'de görmek istediği iddia edilmişti. Rashford'ın onay vermesi halinde Manchester United'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı belirtilmişti.



İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Rashford, İspanyol devi Barcelona ile anlaştı.

GÖRKEMLİ TÖREN İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI



Rashford, yarın Barcelona için sağlık kontrolünden geçecek. 50 milyon değerindeki 27 yaşındaki yıldız için Barcelona salı günü görkemli bir tören düzenleme kararı aldı.



Geride kalan sezonun devre arasında Aston Villa'ya kiralanan 27 yaşındaki futbolcu, toplam 41 maçta 11 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.