Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği maçı öncesi kötü haber: Semedo'nun sakatlık durumu belli oldu

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Benfica ile oynanan hazırlık maçında aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Semedo’nun sağlık kontrolünden geçirildiği ve Ataşehir’deki hastanede gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda kasık bölgesinde kas yaralanması bulgularına rastlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.



SEMEDO'NUN SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ



Semedo’nun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair kesin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak futbolcularda sıkça görülen kasık bölgesi yaralanmaları, çoğunlukla 2-3 haftalık tedavi ve özel çalışma programları gerektiriyor.



Bu nedenle deneyimli sağ bekin Gençlerbirliği karşısında forma giymesi beklenmiyor.