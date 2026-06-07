Fenerbahçe'ye geri dönüyor. "Karakter çok önemli"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yıldırım, geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den kiraladıkları İrfan Can Eğribayat ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

KARAKTER VURGUSU

Yıldırım, "Kaleci alacağız. İrfan Can Eğribayat ile devam etmeme kararı aldık. Samsunspor'un vizyonuna uymadı maalesef. Hep şunu söylüyorum, yeteneklerinle Samsunspor'a gelirsin ama karakterinle kalırsın. Karakter çok önemli. Karakter konusunda uymayan oyuncularla biz çalışmayacağız." ifadelerini kullandı.

Samsunspor geçtiğimiz yıl ocak ayında İrfan Can Eğribayat'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.