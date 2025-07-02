Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti, yeni takımı resmen açıklandı!

Geride kalan sezonda THY EuroLeague, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla üçleme yapan Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

VEDA ETMİŞTİ



Marko Guduric, sarı - lacivertlilerde geçirdiği tarihi sezonun ardından Beşiktaş Fibabanka ile oynanan serinin son maçının bitimiyle beraber, taraftarlara veda etmişti.

GÖZYAŞLARIYLA KONUŞMUŞTU

Sırp yıldız, gözyaşlarıyla veda ettiği Fenerbahçe için "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok duygusalım. Çok mutluyum. Gururluyum. Tarih yazdık. Bu benim son maçımdı. Herkes biliyor galiba. Çok duygu yaşıyorum. Çok duygusal bir andayım. Şampiyonluğa rağmen hayatımdaki en zor maçtı. Tüm bu insanları çok seviyorum. Bu bir hayat. Hayat devam ediyor. Evet gidiyorum. Buradaki tüm insanlara çok güzel veda ettim. Gördüğüm en güzel taraftar grubu. Tabii ki ağlayacağım. Hayatın neler getireceğini hiç bilemezsiniz. Belki de tekrar buluşuruz bilmiyorum." demişti.