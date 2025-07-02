Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti, yeni takımı resmen açıklandı!
Fenerbahçe Beko'da tarihi bir sezon geçiren Marko Guduric'in yeni takımı resmen belli oldu.
Geride kalan sezonda THY EuroLeague, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla üçleme yapan Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti.
VEDA ETMİŞTİ
Marko Guduric, sarı - lacivertlilerde geçirdiği tarihi sezonun ardından Beşiktaş Fibabanka ile oynanan serinin son maçının bitimiyle beraber, taraftarlara veda etmişti.
GÖZYAŞLARIYLA KONUŞMUŞTU
Sırp yıldız, gözyaşlarıyla veda ettiği Fenerbahçe için "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok duygusalım. Çok mutluyum. Gururluyum. Tarih yazdık. Bu benim son maçımdı. Herkes biliyor galiba. Çok duygu yaşıyorum. Çok duygusal bir andayım. Şampiyonluğa rağmen hayatımdaki en zor maçtı. Tüm bu insanları çok seviyorum. Bu bir hayat. Hayat devam ediyor. Evet gidiyorum. Buradaki tüm insanlara çok güzel veda ettim. Gördüğüm en güzel taraftar grubu. Tabii ki ağlayacağım. Hayatın neler getireceğini hiç bilemezsiniz. Belki de tekrar buluşuruz bilmiyorum." demişti.
Bu sözler sonrasında daha önce Olimpia Milano ile anlaştığı belli olan başarılı basketbolcu için resmi açıklama geldi.
İtalya ekibi Olimpia Milano, Marko Guduric'i karosuna kattığını resmen açıkladı.
İmza sonrası konuşan Guduric şu ifadeleri kullandı:
“Kariyerimde yeni bir sayfa açma fırsatından ve bunu efsanevi bir kulüpte, harika bir organizasyonda yapabilme fırsatından dolayı mutluyum, heyecanlıyım. Yeni sezona başlamak, taraftarlarımızın önünde kırmızı Olimpia formasını giymek ve yeni takım arkadaşlarımla birlikte özel bir şey inşa etmek için sabırsızlanıyorum. İlk hedefim, mümkün olduğunca çok kupa kazanmaya çalışmak için olmazsa olmaz olan hepsiyle bir bağ kurmak olacak.”
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