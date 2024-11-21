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Fenerbahçe'ye iki futbolcudan iyi haber

Fenerbahçe'ye iki futbolcusundan iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerde, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder takıma döndü.

Fenerbahçe'ye iki futbolcudan iyi haber

İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder antrenmanın tamamında takımla çalışmasında yer aldı.

İrfan Can adale sakatlığı sebebiyle 3, Cengiz kasık sakatlığı nedeniyle 6 maç kaçırdı.

Sağlık heyeti ve teknik ekip iki ismin fiziksel durumlarını takip ederek hafta sonu kadroda olma ihtimalini değerlendirecek.

DİĞER SAKATLIKLARDA SON DURUM

'de sakatlık nedeniyle milli takıma gidemeyen Alexander Djiku ise forma giyebilecek.

Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'nin tedavisi sürüyor.

'de 26 puanla ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler, cumartesi günü Bellona Kayserispor'a konuk olacak.

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