Fenerbahçe'ye imzası kurumadan kariyer planını açıkladı. "Neden olmasın?"

“YAZIN GÖRECEĞİZ”

"Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor. Milli takımda anın tadını çıkarmak gerekiyor. Yazın neler olacağını göreceğiz. Karşıma çıkacak fırsatlara göre hareket etmek istiyorum. Daha sonra karar alırız."

Daha önce Dünya Kupası kazandığı ve takımın tecrübelilerinden olduğu hatırlatılan Kanta, şöyle devam etti:

"Yıllar geçtikçe takımın en tecrübeli isimlerinden biri oldum. Takımda bir oyuncu gibi yer alıyorum. Tecrübemi aktarabilirsem hepimiz aynı hedefe ilerleriz. Fransa Milli Takımı’nda olmak her zaman bir onur. Daha önce çok oynadığım dönemler oldu. Zamanla ve sakatlıklarla bu biraz azaldı ama şu an burada olmanın keyfini çıkarıyorum."