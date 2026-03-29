Fenerbahçe'ye imzası kurumadan kariyer planını açıkladı. "Neden olmasın?"
29.03.2026 08:23
Son Güncelleme: 29.03.2026 08:31
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
Dünya Kupası elemeleri ve hazırlık maçları nedeniyle ligler milli araya girerken, Süper Lig'den de birçok futbolcu ülkelerinin yolunu tuttu.
Fransa Milli Takımı'na davet edilen Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, Kolombiya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
“NEDEN OLMASIN?”
Adının Paris FC ile anılmasıyla ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, şunları söyledi:
"Geçen yaz diğer kulüplerle olduğu gibi bu konu da gündemdeydi. Sonuçta gerçekleşmedi. Bu ilgiyi saygıyla karşılıyoruz. Fransa’da kariyerimi bitirmek neden olmasın, asla bilemezsiniz."
Fenerbahçeli Guendouzi ve Kante'nin gol sevinci.
“YAZIN GÖRECEĞİZ”
"Fenerbahçe ile sözleşmem devam ediyor. Milli takımda anın tadını çıkarmak gerekiyor. Yazın neler olacağını göreceğiz. Karşıma çıkacak fırsatlara göre hareket etmek istiyorum. Daha sonra karar alırız."
Daha önce Dünya Kupası kazandığı ve takımın tecrübelilerinden olduğu hatırlatılan Kanta, şöyle devam etti:
"Yıllar geçtikçe takımın en tecrübeli isimlerinden biri oldum. Takımda bir oyuncu gibi yer alıyorum. Tecrübemi aktarabilirsem hepimiz aynı hedefe ilerleriz. Fransa Milli Takımı’nda olmak her zaman bir onur. Daha önce çok oynadığım dönemler oldu. Zamanla ve sakatlıklarla bu biraz azaldı ama şu an burada olmanın keyfini çıkarıyorum."