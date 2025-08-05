Fenerbahçe'ye İngiltere'den rakip! Asensio transferi çıkmaza girdi

Fenerbahçe, Marco Asensio'yu transfer etmek için Paris Saint-Germain'le anlaşmaya vardı ancak sarı lacivertliler, İspanyol oyuncuyu ikna edemedi.



PSG'nin başarılı 10 numarası için sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçen sezon İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Asensio için Ada ekibi yeniden harekete geçti.



Aston Villa'nın yıldız oyuncuyu yeniden kiralamak için PSG'nin kapısını çaldığı gelen haberler arasında. 29 yaşındaki 10 numara için Fenerbahçe'nin şu an beklemeye geçtiği öğrenildi.



PERFORMANSI



Geçen sezon Aston Villa'da kiralık oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 10 gol, 5 asistlik performans gösterdi. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.