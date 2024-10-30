Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci müjdesi
Fenerbahçe'yle henüz sözleşme yenilemeyen İrfan Can Kahveci'nin yeni kontrata imza atmaya yakın olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci'yle yeni kontrat imzalanıp imzalanmayacağı merak ediliyordu.
Fotomaç'ın haberine göre, sarı-lacivertli yönetimin milli oyuncuyla yaptığı görüşmelerde 3 yıllık yeni sözleşme üzerinden anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncuyla Aralık ayında yeni sözleşme imzalayacak.
MAAŞI İYİLEŞTİRİLİYOR
Öte yandan 20 milyon TL kazanan İrfan Can Kahveci'nin maaşının yıllık 60 milyon TL'ye yükseltileceği kaydedildi.
Fenerbahçe formasıyla 143 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci, bu mücadelelerde 30 gol atıp, 28 asistlik performans sergiledi.
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