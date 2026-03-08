Fenerbahçe'ye ısındı, 3 puanı 90+5'te getirdi, Sidiki Cherif'ten altın gol
08.03.2026 22:35
Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transfer Sidiki Cherif'ten son dakikada altın değerinde bir gol geldi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaştı.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçın son bölümüne 2-1 geride giren Fenerbahçe, 89. dakikada Dorgeles Nene ve 90+5. dakikada Sidiki Cherif'in golleriyle öne geçerek karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.
Fenerbahçeli futbolcuların son dakikada gelen gol sonrası yaşadığı sevinç.
CHERIF'TEN İYİ START
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif, Samsunspor maçında da fileleri sarsarak yeni takımına iyi bir başlangıç yaptı.
Sarı-lacivertlilerdeki 7. resmi maçına çıkan 19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 3. golünü kaydetti.
Fenerbahçeli Sidiki Cherif'in gol sevinci.
Cherif, sarı-lacivertlilerle UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında oynadığı Nottingham Forest maçında da 1 asist yapma başarısı gösterdi.
ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GELDİ
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i ara transfer döneminde 18 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle Angers'ten kiralamıştı.