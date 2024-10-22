Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten iyi haber
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek takımla çalışmalara başladı. Milli yıldız kritik maçlarda forma giyebilecek.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan İsmail Yüksek kritik maçlar öncesi takıma katıldı.
Omuz sakatlığını atlatan ve çalışmalarda yer alan Yüksek'in Avrupa Ligi'ndeki Manchester United maçının kadrosunda olması planlanıyor.
ZORLU FİKSTÜR
24 Ekim saat 22.00'da İngiliz devi United'i konuk edecek olan sarı lacivertliler ardından yine sahasında Bodrumspor'la karşılaşacak.
Fenerbahçe 3 Kasım saat 19.00'da ise zorlu Trabzonspor deplasmanında derbiye çıkacak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor
- Fenerbahçe