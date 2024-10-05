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Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber

Fenerbahçe, Twente maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber

Kulübü, milli oyuncu İsmail Yüksek'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulüp, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Twente maçında omzundan darbe alan 25 yaşındaki orta sahanın MR'ında sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.

Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.


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