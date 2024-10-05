Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber
Fenerbahçe, Twente maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, milli oyuncu İsmail Yüksek'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Sarı-lacivertli kulüp, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Twente maçında omzundan darbe alan 25 yaşındaki orta sahanın MR'ında sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiğini açıkladı.
Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2024
UEFA Avrupa Ligi’nde Twente ile oynadığımız karşılaşmada omzundan darbe alan oyuncumuz İsmail Yüksek’in, @AcibademSaglik Ataşehir Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol omuz bağlarında kısmi hasar… pic.twitter.com/xkiLycrDOn
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