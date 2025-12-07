Fenerbahçe'ye kötü haber. Nelson Semedo'nun MR sonucunu açıklandı
07.12.2025 14:37
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe, Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Sarı lacivertli külup Başakşehir maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun MR sonucunu açıkladı.
Buna göre Semedo'nun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Külüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo’nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe öne geçtiği maçta deplasmanda Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.
Sarı lacivertlilerde Nelson Semedo 20. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
Maçın ardından Nelson Semedo stadyumdan ayrılmıştı.